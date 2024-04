Matteo Salvini su Bari: «Con un candidato sindaco della Lega vinceremo»

«Oggi sono a Torino, domani sarò a Bari, coincidenze perché erano appuntamenti organizzati da tempo. In Piemonte conto che la Lega abbia un eccellente risultato, e a Bari conto che dopo anni, anni e anni di sinistra con Decaro e Emiliano, il centrodestra con una candidatura della Lega vinca anche a Bari». Matteo Salvini da Torino parla anche della situazione del capoluogo di regione pugliese.

«Non per le inchieste, non per le sparatorie, non per le famiglie mafiose, non per il voto di scambio. Su quello lascio lavorare i giudici e i giornalisti», ha aggiunto il leader della Lega.