Le prime visite dei potenziali investitori per l’ex Ilva sono state programmate. Si svolgeranno nelle due settimane iniziali di giugno. Apriranno la serie gli indiani di Vulcan Steel e di Steel Mont che, con una delegazione unica, visiteranno gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure.

Nella seconda settimana gli stessi siti saranno visitati dagli ucraini di Metinvest. Vulcan Steel - che fa parte del gruppo Jindal, anch’esso indiano -, Steel Mont e Metinvest sono infatti i gruppi che già alcuni mesi fa hanno manifestato il loro interesse per l’ex Ilva. In verità, ci sarebbe anche Arvedi, ma per il momento non risultano visite programmate da parte del gruppo di Cremona. Probabile che siano calendarizzate successivamente. Con le visite dei possibili investitori si dovrebbe, dunque, cominciare ad entrare nel merito. Vedere, cioè, se il loro interesse può preludere ad un’acquisizione e in che modo, oppure no. Urso ha sempre detto che l’ex Ilva, pur messa male, almeno attualmente, resta comunque un asset industriale che suscita attenzione e adesso, da queste visite in poi, comincia una sorta di banco di prova.

APPROFONDIMENTI IL SIDERURGICO Ex Ilva, dopo due mesi si dimette il direttore generale di Acciaierie d'Italia Giuseppe Cavalli

Il bando

Anche perché i commissari lanceranno presumibilmente in estate il bando di gara finalizzato a riportare Acciaierie sul mercato dopo che l’amministrazione straordinaria, partita il 20 febbraio, ha definitivamente chiuso con la precedente gestione ArcelorMittal-Invitalia, rispettivamente maggioranza e minoranza. E col bando di gara, gli investitori dovranno necessariamente palesarsi con i loro piani e le loro offerte. Pochi giorni fa, nell’audizione in Senato sul decreto Agricoltura - che assegna ad Acciaierie altri 150 milioni del patrimonio destinato di Ilva in amministrazione straordinaria -, il commissario Giancarlo Quaranta ha detto: “Obiettivo della terna commissariale non è quello di fare gestione industriale e sostituirsi agli imprenditori, ma cercare, nel più breve tempo possibile, un interesse, da concretizzare, di investitori nazionali ed esteri riguardo gli asset”.

Il quadro

Certo, la situazione che troveranno i gruppi stranieri è quella di un gruppo ancora in grandi difficoltà tra produzione (molto bassa), risorse finanziarie (che mancano) e materie prime (scarse). È noto infatti che su tre altiforni, solo uno, il 4, è in marcia, e anche a passo ridotto, che un secondo altoforno, il 2, è dato in ripartenza solo dopo l’estate, che diversi sono gli impianti fermi - e tra questi tutta l’area a freddo - e che c’è una cassa integrazione elevata (3mila addetti su 10mila di gruppo) destinata probabilmente ad essere incrementata a breve termine. Tuttavia, come dicono il ministro e i commissari, l’ex Ilva è ancora viva, aperta, ed è stata presa per i capelli, perché se fosse continuata la vecchia gestione a trazione Mittal, la chiusura sarebbe stata inevitabile. Accanto alle difficoltà esistenti, agli investitori sarà anche presentato il quadro di quello che si sta facendo per cercare di rimettere l’azienda sulla carreggiata. Varie azioni che per sommi capi possono così riassumersi: il confronto con la Commissione Europea per avere l’ok sul prestito ponte da 320 milioni che il Mef erogherà e che AdI restituirà a partire dal 2027; il piano industriale con un obiettivo di produzione di 6 milioni di tonnellate e due forni elettrici dal secondo semestre 2027; il piano di ripartenza per il 2024, con 330 milioni di lavori e ripristini urgenti, di cui 280 da spendere a Taranto e il resto negli altri stabilimenti. E ancora, la proroga al 2030 del contratto di fitto con Ilva in as e la ricostruzione dei rapporti con le istituzioni e le parti sociali.

I gruppi: ecco chi sono

Ma chi sono i potenziali interessati ad Acciaierie? Vulcan Steel fa parte del gruppo Jindal - scrive Siderweb - ed è stata fondata come realtà votata alla produzione di acciaio verde grazie a un innovativo impianto in Oman da 5 milioni di tonnellate, alimentato a preridotto e ad energie rinnovabili. Qualche giorno fa, al Danieli Innovaction Meeting, Vulcan Steel ha detto che quello dell’Oman sarà il più grande impianto del Medio Oriente. Coinvolti nell’operazione fornitori italiani ed europei e d’altra parte il gruppo già si appoggia alle collaborazioni di Danieli, Tenova, Techint, Fimi, Ibar, Pomini, Cimprogetti e Sideridraulic. Steel Mont, invece, è una società di trading la cui attività principale consiste nel commercio internazionale di materie prime, nel trasporto marittimo, nella finanza commerciale e nei progetti “chiavi in mano”. È presente nei settori dell’acciaio, del carbone, del coke, delle materie prime e di altri prodotti. La produzione di acciaio riconducibile a Steel Mont è stimata in 4 milioni di tonnellate nel 2024. L’investitore più noto è Metinvest, il gruppo ucraino a cui fanno capo le grandi acciaierie di Azovstal a Mariupol, bombardate dai russi, e che sull’ex Ilva ha manifestato interesse già da qualche mese. Metinvest è anche uno degli attuali fornitori di materie prime ad AdI. Consapevole delle criticità finanziarie dell’azienda, ha accettato il pagamento differito. A Metinvest, inoltre, l’ex ad di AdI, Lucia Morselli, ha detto di aver fornito tempo addietro delle bramme di acciaio per compensare la produzione venuta meno in Ucraina a causa della guerra. Insieme a Danieli, Metinvest ha ora messo in cantiere a Piombino, su un’area dello stabilimento Jindal, la costruzione di un forno elettrico. Un investimento da 2 miliardi di euro che darà lavoro a 1.500 persone. In attesa che su AdI il quadro si faccia più chiaro, Marcegaglia, un altro grande siderurgico, seppur trasformatore e non produttore, ieri ha annunciato di aver acquisito, su sentenza favorevole della Camera Commerciale del Tribunale giudiziario di Strasburgo, un impianto a Fos sur Mer in Francia. Marcegaglia, che si rifornisce da AdI (è uno dei principali clienti), ha dichiarato che l’investimento da 600 milioni coprirà il 30 per cento dei fabbisogni di acciaio del gruppo.