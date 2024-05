Non ci sono solo le misure di sicurezza da organizzare per il G7 che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Brindisi e a Fasano, ma nel capoluogo messapico l’evento da costruire è anche il momento conviviale della cena di benvenuto all'interno del Castello Svevo voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le scelte ed il menù

Che l’Italia sia un’eccellenza nella gastronomia mondiale è risaputo, ogni regione offre inoltre i propri prodotti di punta, la Puglia in questa competizione si posiziona in alto incarnando alla perfezione la cucina mediterranea. Ma chi sceglierà il menù e preparerà i piatti per gli ospiti che sono i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti? Essendo il presidente Mattarella a fare gli onori di casa, molto probabilmente sarà la cucina del Quirinale ad occuparsi di tutto. Quella del palazzo della Presidenza della Repubblica è una cucina storica che conosce i segreti e i giusti di tutti i presidenti italiani che si sono succeduti negli anni ma anche dei capi di stato del mondo. Alla guida dei menù e dei piatti della migliore enogastronomia italiana c’è l’executive chef Fabrizio Boca.

Stagionalità e territorio

Sicuramente la stagione condizionerà la scelta dei prodotti, anche perché la brigata di cucina è attenta a compiere preferenze rispettose dell’ambiente, sono evitati infatti gli sprechi, e si prediligono materie prime semplici prodotte da aziende che lavorano in modo sostenibile. Anche il menù della cena di Brindisi dovrà rappresentare la cucina mediterranea e probabilmente includere i piatti di pesce che in Puglia non possono mancare. Bisogna anche considerare che il vertice si svolge nel territorio brindisino per volontà della presidente Giorgia Meloni ma allo stesso tempo Brindisi e Fasano rappresentano la tappa italiana del forum internazionale, quindi anche i piatti e i vini dovranno raccontare il Paese oltre che il luogo specifico. Lo chef Fabrizio Boca è stato premiato meno di due mesi fa dal presidente francese Emmanuel Macron per la carriera prestigiosa, la qualità dei piatti e anche l’impegno sociale avendo aperto le cucine del Quirinale a diverse collaborazioni come quella con l’Associazione italiana persone down ed ai giovani studenti degli istituti alberghieri italiani.

L'eccellenza dell'alberghiero

Sarebbe un’occasione unica ipotizzare il coinvolgimento nella cena del G7 dell’istituto alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, che nel frattempo è stato invitato dalla Prefettura ad organizzare il buffet per il momento conviviale organizzato presso palazzo Montenegro, la residenza del prefetto, in occasione della Festa della Repubblica Italiana il prossimo 2 giugno. Per quella data è prevista già la presenza in città di alcuni ospiti del G7, considerando che oltre ai sette Stati coinvolti ci sono anche i Paesi invitati come l’India. Sarà un’anteprima del vertice internazionale con cui gli studenti dell’alberghiero si misureranno, che sia di buon auspicio per il loro coinvolgimento anche solo come osservatori della cena perfetta del 13 giugno.