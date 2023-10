Incidente nel capannone: agricoltore schiacciato da un grosso aratro. Muore dopo il ricovero in ospedale

Incidente in un capannone alla periferia del paese: agricoltore resta schiacciato da un grosso aratro. Muore dopo il ricovero in ospedale. Non ce l'ha fatta Antonio Siani, l'uomo di 83enne rimasto schiacciato da un grosso aratro mentre stava movimentando il mezzo agricolo ieri mattina alla periferia di Chieuti, provincia di Foggia.

Il ricovero e poi la morte

L'uomo è deceduto in ospedale a Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. La vittima, con i figli, gestiva una rivendita di trattori e mezzi agricoli. Nell'incidente l'uomo ha subito un trauma da schiacciamento e fratture multiple che gli hanno causato una grave emorragia. L'uomo era stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Ricoverato in rianimazione, l'83enne è morto nella notte.