Incidente sul lavoro, titolare di una ditta edile cade dall'impalcatura: grave in ospedale

Cade da un'impalcatura durante i lavori edili e finisce in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, vittima dell'incidente sul lavoro, si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del "Fazzi".

L'episodio si è verificato intorno alle 12 su via Carlo Massa a Lecce. Il 33enne, titolare di un'azienda edile della provincia, pare fosse salito su un'impalcatura per svolgere i lavori di ristrutturazione programmati su un'abitazione. Improvvisamente però, forse a causa di un malore o di un movimento errato, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo da un'altezza di tre metri. Nell'impatto con l'asfalto il 33enne ha battuto la testa.



Il ferito, soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto in pronto soccorso a Lecce, dove riscontrata un'importante emorragia cerebrale, è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce e gli ispettori dello Spesal.