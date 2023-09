Incidente sul lavoro: operaio schiacciato tra il camion e utilitaria, è grave in ospedale

Incidente sul lavoro a Leverano: un operaio di 58 anni sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico e trasportato in codice rosso verso l'ospedale.

Incidente sul Lavoro a Leverano: la ricostruzione della dinamica

L’episodio si è registrato questa mattina intorno alle 11. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dagli ispettori dello Spesal intervenuti sul posto, l’incidente si sarebbe verificato durante i lavori per il posizionamento della fibra. L’operaio, alla guida del camion qualche istante prima, pare fosse sceso dal mezzo per una pausa e sarebbe stato travolto dal suo stesso mezzo. Ipotesi al vaglio dei militari che dovranno far luce sull’episodio.

I soccorsi



L’uomo travolto dal camion ha sbattuto contro una vettura parcheggiata a poca distanza, rimanendo incastrato.

I soccorsi lanciati da alcuni presenti hanno richiamato sul posto i sanitari del 118, che constatate le ferite rimediate dall’operaio hanno disposto il ricovero in codice rosso al “Fazzi” di Lecce. Sottoposto ad accertamenti clinici in pronto soccorso, l’uomo avrebbe rimediato un trauma cranico e una importante lesione alla gamba sinistra. La prognosi al momento resta riservata, ma l’operaio non risulterebbe in pericolo di vita.