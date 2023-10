Incidente sul lavoro in un cantiere edile: ferito operaio

Nuovo un incidente sul lavoro a Lecce. L’episodio si è registrato intorno alle 14.30 in un cantiere edile su viale Marche. Vittima un operaio 59enne, che ha rimediato una profonda ferita a collo e torace mentre stava utilizzando un flessibile. La terribile scena è stata notata da alcuni colleghi, che hanno subito soccorso l’uomo e provato a tamponare la ferita.

In breve sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure all’operaio che aveva perso molto sangue, ne hanno disposto il ricovero d’urgenza in pronto soccorso a Lecce. In ospedale il ferito è stato prontamente trattato e le ferite suturate. Per fortuna il taglio del flessibile tra collo e torace non aveva interessato arterie importanti. L’uomo ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria se la caverà con una prognosi di poco più di 2 settimane.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi sono intervenute le forze dell’Ordine e gli ispettori dello Spesal.

Dagli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni di lavoro – effettuati dagli ispettori – pare che l’incidente si sia verificato nel primo giorno di lavoro di un’azienda barese che ha preso in subappalto i lavori di restauro di un edificio.