Lizzano, agricoltore si ferisce con la motozappa mentre lavora e finisce in ospedale

Grave infortunio nel pomeriggio nelle campagne di Lizzano. La vittima che è ricoverata nella traumatologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è un lizzanese di 68 anni che si era recato in contrada Padulecchia dove possiede un podere.

L’uomo stava manovrando una motozappa quando per cause ancora da ricostruire è stato travolto dal mezzo. Le lame taglienti dell’attrezzo hanno provocato profonde ferite ad una gamba. Fortunatamente il pensionato non era da solo, con lui infatti c’era la moglie che ha allertato i soccorsi e i carabinieri della locale stazione.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 il cui personale ha liberato il ferito dall’attrezzo dove era rimasto incastrato ed ha tamponato la ferita prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale tarantino. Al pronto soccorso il lizzanese è arrivato in buone condizioni anche se ha perso molto sangue ed è stato affidato ai chirurghi per la ricostruzione della lacerazione all’arto. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Lizzano e della compagnia di Manduria oltre agli ispettori dello Spesal della Asl.

L’episodio riporta alla ribalta l’annoso problema dell’infortunistica agricola causata quasi sempre dai macchinari vetusti privi di misure antinfortunistiche. Le motozappa soprattutto, dopo i grossi trattori, sono i mezzi tra le prime cause di incidenti spesso anche mortali.

