Incidente tra due auto sulla Appia e una si ribalta: due feriti

Ennesimo incidente della stagione sulla strada Statale 7 Appia che costeggia Massafra. Ieri pomeriggio intorno alle 15, nei pressi della stazione di servizio Q8, una Fiat Panda e Fiat Doblo, che viaggiavano nei due sensi di marcia, si sono scontrate; una è finita nella campagna adiacente, ribaltandosi, l’altra si è fermata sul ciglio della strada.

Incidente a Massafra, due feriti

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Immediati i soccorsi del personale del 118 che hanno portato i feriti negli ospedali SS. Annunziata e San Pio. I carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal capitano Quintino Russo, sono intervenuti per i rilievi e capire le cause che hanno provocato il sinistro. Il traffico ha subito grossi rallentamenti. Si tratta del terzo incidente, nell’arco di un mese, verificatosi in quel tratto della Statale Appia che costeggia il centro abitato di Massafra.