Sbaglia manovra e precipita di sotto: paura al supermercato

Attimi di paura a Grottaglie nel parcheggio della “Sisa”, il supermercato nei pressi delle cantine “Pruvas”, alle porte della città della ceramica. Una manovra sbagliata, la perdita subitanea del controllo della propria autovettura (una Citroen) e un “salto” dal parcheggio rialzato al piano inferiore. L'auto precipita, paura tra i passanti.

L'incidente

È successo a un uomo di 68 anni di Grottaglie, nell’area di sosta delle macchine dell’ex supermercato “Pam”. In pieno pomeriggio, precisamente poco dopo le 15, l’uomo, che lavora in un noto bar del centro storico, mentre stava effettuando delle manovre per andar via, è finito, non si sa come, contro la ringhiera che cinge il parcheggio. Il muso dell’autovettura è finito sul marciapiede della strada che corre sotto il “parking”, sostenendosi con le ruote posteriori al bordo del muro soprastante. Forse la calura eccessiva può essere considerata la causa di quanto accaduto; la canicola settembrina di questi giorni avrebbe provocato un lieve malore all’uomo. Con lui, nell’abitacolo, la figlia insieme alla quale aveva fatto le compere.

La Citroen è rimasta in bilico e per fortuna non ha invaso la corsia sottostante né si è capovolta. Sul posto sono un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e ha anche presidiato la zona e una pattuglia del 115. I Vigili del Fuoco hanno rimosso l’autovettura, completamente distrutta nella parte anteriore. Alcuni passanti hanno filmato il momento successivo all’impatto e la notizia ha subito fatto il giro del web. L’uomo e la donna hanno riportato leggeri graffi e, prontamente condotti al “San Marco” di Grottaglie, sono stati dimessi subito dopo.