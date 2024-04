Evade più volte dalla comunità: 17enne terribile finisce dentro

Era confinato ai domicilari in una comunità della provincia di Brindisi con l’accusa di aver messo a segno, da minorenne, una serie di rapine, alcune delle quali a mano armata. Da quel centro, però, sarebbe scappato a più riprese.

Dopo l’ultima fuga con conseguente accusa di evasione, per lui si sono aperte le porte dell’istituto di pena minorile. Nella rete della Polizia un tarantino di 17 anni, ma con alle spalle diverse contestazioni di rapina. In particolare il ragazzo avrebbe colpito a ripetizione in alcune attività commerciali del centro cittadino. Dopo le indagini era stato individuato e collocato ai domiciliari, sino alla nuova misura.

Il provvedimento è stato eseguito l’altro giorno dagli agenti della squadra Mobile che avevano raccolto la segnalazione delle ripetute evasioni del 17enne. Alla luce dei rapporti sul suo comportamento, quindi, è stato disposta l’aggravamento della misura e quindi il giovanissimo è stato fermato e condotto nell’istituto di pena per minorenni.