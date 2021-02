Moto contro auto all'incrocio: in coma ragazzo di 17 anni

Gravissimo incidente questa sera a Nardò tra corso Galliano e via Cavour: una Fiat Panda si è scontrata contro una moto. Il conducente del motociclo, un ragazzo di 17 anni, è stato trasportato in condizioni gravi a Lecce nell’ospedale Vito Fazzi dove ora si trova in coma.

L.O., queste le sue iniziali, nello scontro ha fatto un volo andando a sbattere sul parabrezza della Fiat Panda. Alcuni testimoni parlano del casco volato via nell'urto.

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico. È stato necessario l'uso del defibrillatore poiché aveva perso i sensi a seguito dell'urto e della perita di molto sangue.

I rilievi dei poliziotti del Commissariato e dei carabinieri della stazione hanno cercato di stabilire chi abbia avuto la responsabilità dell’impatto in relazione a come siano regolate le precedenze in quella intersezione.

L’attenzione è comunque tutta sulle condizioni del ragazzo. È grave. Sotto shock la conducente della Panda, una donna di 50 anni.

Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio, 00:34

