Spaccio di droga tra le strade del centro storico: nei guai un minorenne

Alla vista della volante della Polizia, ha cercato di allontanarsi da piazzetta Carducci, nei pressi del Convitto Palmieri di Lecce. Ma il suo movimento non è sfuggito agli agenti, che hanno fermato un ragazzo di 17 anni, trovandolo in possesso di tre involucri contenenti hashish e di 50 euro. Il giovane è stato arrestato per spaccio.

La perquisizione anche a casa

Alla luce di quanto rinvenuto, è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione del minore, e qui gli operatori di polizia hanno trovato altri 119 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, una pistola ad aria compressa e banconote di piccolo taglio.

L'arresto

Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dal pm di turno presso la Procura per i Minorenni di Lecce, accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza per minori, in attesa dell’interrogatorio del Giudice delle Indagini Preliminari.