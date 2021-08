Investe due ragazzi e scappa: 17enne di Foggia trasportato al Fazzi

Sono stati travolti da un'auto pirata sulla provinciale 286, la Nardò-Sant’Isidoro. In ospedale sono finiti due 17enne di Foggia in vacanza nel Salento.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri,sulla strada totalmente al buio. I due ragazzi stavano camminando sul ciglio della strada nel tratto vicino a Torre Inserraglio quando, nei pressi di una curva, è sopraggiunta un'auto che li ha presi in pieno proseguendo poi la corsa.

Uno dei due ragazzi, il 17enne di Foggia, ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai medici del 118. L'amico ha riportato solo delle contusioni.

Sul posto per cercare di ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della municipale di Nardò. Difficile riuscire a ricostruire la dinamica, la strada buia delimitata da pinete non rende semplice il recupero di ulteriori prove. La municipale è al lavoro per cercare di individuare il pirata della strada.