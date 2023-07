Gallipoli, 17enne in ospedale: «Picchiato da alcuni turisti per un litigio legato alla viabilità»

Giallo su un’aggressione subita da un 17enne a Gallipoli, finito nella notte in pronto soccorso. Il giovane che ha denunciato i fatti al commissariato locale di Polizia, avrebbe raccontato di essere rimasto vittima di un’aggressione dopo un litigio in città con dei turisti, per motivi di viabilità. La lite sarebbe avvenuta sul lungomare Galileo Galilei, a causa di una manovra in scooter del 17enne, non gradita dai vacanzieri. Il giovane, infatti, avrebbe frenato bruscamente per evitare di investire il gruppetto in vacanza, ma dai rimproveri iniziali e qualche offesa tra le parti, si sarebbe poi scatenata la lite e l’aggressione ai danni del ragazzo.

Al vaglio le telecamere

Alcuni residenti della zona avrebbero segnalato il trambusto notturno alle forze di polizia, ma all’arrivo della volante in zona non vi era più traccia dei presunti litiganti. Solo qualche ora dopo il giovane gallipolino ha fatto ricorso alle cure ospedaliere e questa mattina, una volta dimesso, si è recato in commissariato per raccontare la sua versione dei fatti e sporgere denuncia contro ignoti.

Il caso è in mano alle forze dell’Ordine, che con l’ausilio di alcune videocamere presenti sul lungomare cittadino, proveranno a far luce sull’episodio.