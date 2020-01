Si arrampica sul tetto di un capannone abbandonato e il tetto cede: corsa in ospedale per un 17enne

Ultimo aggiornamento: 11:17

Un 17enne di San Pietro vernotico si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce . E' stato ritrovato ieri, intorno alle 17, in un capannone lungo la statale 101, all'altezza dell'uscita per San Pietro in lama.Ha rimediato molti traumi nella caduta conseguente al cedimento del tetto del capannone, che verosimilmente non versava in condizioni ottimali.Sul posto, allertati dall'amica del 17enne presente nel capannone, sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.