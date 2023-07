Non paga il parcheggiatore abusivo e viene minacciata. Denunciato dopo aver aggredito gli agenti di polizia

Non paga il parcheggiatore abusivo e viene minacciata. Arrestato dopo aver aggredito gli agenti di polizia. E' accaduto questa mattina - 13 luglio - intorno alle 12 al centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Una donna che si è rifiutata di dare dei soldi ad un cittadino extracomunitario che richiedeva insistentemente del denaro si è sentita minacciata, l'obiettivo sarebbe stato quello di danneggiarle l'auto.

La donna, spaventata, ha chiamato la polizia locale che arrivata sul posto ha individuato l'uomo a bordo di un autobus di linea, ma alla richiesta dei vigili di scendere dal mezzo non solo si è rifiutato ma è scappato all'interno del centro commerciale crenado il panico tra la gente.

Raggiunto dagli agenti della municipale il 25enne di origine nigeriana senza fissa dimora ha aggredito gli agenti con calci, pugni e morsi.

Una volta immobilizzato il 25enne è stato condotto al comandi di polizia dove è stato identificato e denunciato per resistenza, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. Al giovane è stato anche contestato l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore mentre sono in corso indagini per eventuale reato di estorsione.

I due agenti della municipale aggrediti invece sono finiti in ospedale per le cure necessarie.