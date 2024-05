Un progetto che dovrà ridisegnare la città e che potrà produrre, tra qualche anno, i suoi effetti concreti. La presentazione di Chris Torch come direttore di progetto per la candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura 2027 pone queste basi in vista del percorso che attenderà il capoluogo. Tre gli assi su cui ci si muoverà: ambiente, nel senso più ampio del rapporto città mare; tecnologia, legandola all'economia della conoscenza come alternativa all'industrializzazione pesante, e senso di comunità, anche attraverso lo strumento delle Case di quartiere.

A supporto di Torch ci sarà un nucleo operativo con il sindaco, Giuseppe Marchionna, il consulente Angelo Roma, dirigenti e funzionari comunali come Gelsomina Macchitella, Emanuela Sasso, Antonia Grassi e Cristina Sasso. Un ruolo importante lo giocherà la Fondanzione Nuovo teatro Verdi con tutto il cda (il presidente Luca Ward ed i consiglieri Federica Masi e Gianluca Bozzetti), il direttore artistico Carmelo Grassi, Alessandra Nimis dell'ufficio amministrativo e Roberto Romeo dell'area progetti. Coinvolti nel processo di partecipazione anche istituzioni, aziende. associzioni e rete scolastica.