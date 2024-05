G7 in Puglia, arrivano il caffé per la pace e il gelato dei presidenti

Viene da un barman di Manduria il caffè espresso colorato simbolo di pace dedicato ai potenti del mondo che s’incontreranno a Borgo Egnazia per il G7 dal 13 al 15 giugno. L’idea di Giovanni Sanasi, originario di Erchie ma da anni presente a Manduria con la sua attività pubblica, è un caffè espresso originariamente colorato di vari colori prodotto con sole primizie «made in Puglia», dal latte alla ceramica. Sanasi presenta così la sua trovata che proporrà ai clienti del suo bar per tutto il periodo del G7: «È un messaggio di pace e di fratellanza, un caffè non più nero, ma di tutti i colori per dar luce all’universo e cancellare i missili e le guerre in tutto il mondo».

Ecco la ricetta. Macchina e macinino professionali di nazionalità italiana, una miscela speciale composta da varietà (arabica e robusta) prodotto da una torrefazione di Cisternino; latte fresco intero dai pascoli della Murgia dei trulli baresi (grassi 3,3%-4%, proteine 3,2% - 3,3%), conservato a non più di 5 gradi centigradi; montatura moderata a vapore alla temperatura di circa 65 gradi centigradi (per una corretta tessitura della schiuma); gusto gradevole, discretamente dolce con una vellutata sensazione al palato che esalta le qualità del caffè espresso.

Il gelato

Si presenta così. Caffè espresso servito in una tazzina speciale in ceramica prodotta a Grottaglie, aggiunta di latte appena montato sin quasi all’orlo, spolverata con zucchero in polvere colorato, di vari colori, preparato ad Oria e con topping al cioccolato prodotto a Noci; decorazione dei fiorellini simbolo di speranza; infine granelle di mandorla di San Vito Dei Normanni.

Ma c’è anche chi ha pensato al gelato: la gelateria “Mario Campanella il Super Mago del Gelo” di Polignano a Mare ha creato la “Coppa dei Presidenti”. Gli ingredienti? Pistacchio di Sicilia, nocciola gentile delle Langhe presidio slow food, zuppa inglese, panna fresca e granella di mandorle Filippo Cea di Toritto presidio slow food.

