Road to Battiti, tappa a Brindisi e Ostuni nel fine settimana. Ospiti Emma e Alessandra Amoroso

Torna la grande musica in Puglia, la carovana di “Road to Battiti” infatti è in viaggio verso Brindisi e Ostuni. Due appuntamenti che fanno parte del tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live, da quest'anno in onda anche su Canale 5. Saranno Emma e Alessandra Amoroso le cantanti protagoniste della kermesse 'Road to Battiti', il live show di Radio Norba. Il concerto di Emma è previsto a Brindisi sabato 11 maggio. Alessandra Amoroso si esibirà, invece, ad Ostuni domenica 12 maggio.

Brindisi

Sabato 11 maggio il radio live show di Radio Norba si terrà nel cuore del capoluogo messapico dove la grande protagonista della serata sarà Emma, che lo scorso weekend è uscita con “Femme Fatale”, un nuovo singolo elettro pop, tutto da ballare, dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance. È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino), che mantiene attualmente una posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane.

L’ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), entrò direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023.

Ostuni



Domenica 12 maggio “Road to Battiti” andrà in scena ad Ostuni, dove invece ci sarà Alessandra Amoroso, anche lei reduce da un grande Sanremo, dove è stata protagonista con il brano “Fino a qui”, certificato disco d’oro. L’ennesimo grande risultato della sua straordinaria carriera: in 15 anni ha già ottenuto 52 dischi di platino e 9 d’oro, vendendo oltre 3 milioni di dischi, in assoluto la cantante più venduta in era FIMI. Da dicembre tornerà live nei principali palasport italiani, dove ha già tenuto oltre 100 concerti sui 200 totali, fra cui quello celebre nello stadio di San Siro, seconda donna a conquistare il “tempio" milanese.

Altre due grandi artiste per il tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live, da quest’anno in onda anche su Canale 5.

Lo show

Lo spettacolo avrà inizio in entrambe le date alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo delle interviste, che saranno realizzate sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione. Emma sabato e Alessandra Amoroso domenica eseguiranno due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate di Battiti.

L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.