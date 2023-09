Treno investe e uccide una persona: ritardi e rallentamenti sulla circolazione

Treni in ritardo e in alcuni casi anche soppressi. Un pomeriggio da incubo per chi viaggia in treno verso la Puglia con rallentamenti e carrozze ferme. A causa dello stop sulla tratta ferroviaria Ancona-Pescara dovuto all’investimento di una persona, Frecce e Intercity hanno accumulato una serie di ritardi. Viaggiavano tutti sulla dorsale adriatica, verso Lecce.

Persona investita, circolazione dei treni ferma

In particolare, dalle 16, la circolazione è sospesa fra Varano, ad Ancona, e Loreto.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

I treni fermi

Questi i convogli fermi: Freccia rossa 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50) fermo ad Ancona dalle ore 16:06 ad Ancona; Freccia Rossa 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50) fermo ad Ancona dalle ore 16:46 ad Ancona; Intercity 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40) è fermo ad Ancona dalle ore 16:27 a Loreto; l'Intercity 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) è fermo dalle ore 16:29 ad Ancona.