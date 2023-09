Investita mentre attraversa sulle strisce: 17enne in ospedale

​Ancora un pedone investito sui viali cittadini a Lecce. Travolta da un'auto, poco dopo le 14, su viale Ugo Foscolo, una studentessa 17enne. Secondo una prima parziale ricostruzione, la ragazza pare stesse attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il lato opposto della strada e dirigersi verso la fermata dei pullman nei pressi del Foro Boario. Nell'impatto improvviso con la vettura in transito, la 17enne è caduta rovinosamente sull'asfalto.

L'arrivo dei soccorsi



L'immediata richiesta di soccorsi ha richiamato sul posto i sanitari del 118. I medici dopo aver prestato le prime cure alla studentessa ferita, ne hanno disposto il ricovero in ospedale a Lecce, in codice giallo, per ulteriori accertamenti diagnostici agli arti inferiori.



Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dei fatti sono intervenuti gli agenti di polizia locale.