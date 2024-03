Svelato il nuovo spazioporto di Grottaglie

Svelato il nuovo Spazioporto di Taranto-Grottaglie, in occasione del Mam 2024, Mediterranean Aerospace Matching. In un video di poco più di due minuti, Aeroporti di Puglia ha presentato il progetto dell’unico Spazioporto italiano, realizzato da un’associazione temporanea di imprese che vede come capofila ADR ingegneria. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo da remoto, si è detto «profondamente colpito» dal progetto. «Spazioporto, per noi – ha dichiarato nel suo intervento – è una promessa mantenuta. Quando la Regione Puglia si è impegnata sul progetto, non erano in molti a crederci. Da questo punto di vista, siamo stati i pionieri. Non possiamo che ringraziare l'ENAC per il lavoro straordinario che ha fatto assieme ad Aeroporti di Puglia, che pure sono stati essenziali. L’edificio polifunzionale – ha proseguito – si estende su una superficie di ottomila metri quadri, con un hangar che ha la possibilità di ospitare anche gli aerei di massima dimensione. Il colore di questo importante segno di architettura, poi, si coniuga straordinariamente con il verde degli ulivi».