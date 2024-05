«Sono tarantino da pochi mesi eppure ho gioito e mi sono sentito paternamente orgoglioso quando ho appreso la notizia che figli di questa terra si sono distinti nel campo della musica e del cinema. Hanno raccontato il dolore attraverso la bellezza dell’arte narrando una Taranto ferita, ma non uccisa, e quindi capace di riscattarsi».

Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto, entra nel dibattito sul futuro della città - e su un passato da non dimenticare – con un dirompente messaggio.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Intervista a Michele Riondino: «Mancano voglia e coraggio. Ora basta piangerci addosso e creiamoci un’alternativa» IL DIBATTITO (CHE NON C'è) Taranto trionfa ai David, ma resta “molle”: «Per cambiare la storia della città servono visione e unità d’intenti» CINEMA Taranto e la città del presente, tutte le prove per ritrovare «la mia terra»

Lo fa nel giorno di San Cataldo, accompagnando la festa del Santo Patrono con delle frasi nette, chiare. Che omaggiano, pur senza nominarli, Michele Riondino e Antonio Diodato. Due tarantini che, pur avendo ottenuto il successo fuori dallo Ionio, non si dimenticano della propria città. Anzi. Palazzina Laf è sullo sfondo delle parole di Miniero. Quella ferita aperta che però non ha abbattuto Taranto. Una comunità, però, che ora non può più rimanere con le braccia incrociate ad attendere un futuro migliore. Lo deve creare.

Il messaggio

E le analogie col Santo forestiero sono tante. «San Cataldo si lascia trattenere sulle coste joniche da un popolo, quello tarantino, che aveva bisogno di lui - ricorda l’arcivescovo - Il suo insegnamento è più che mai attuale perché impegna se stesso per questa Chiesa non aspettando che tocchi a qualcun altro. Egli ha detto “tocca a me” e lo ha fatto dimentico della sua terra natìa, portando le ragioni di Cristo prima di qualunque altra cosa. Prendendo esempio da lui noi non dobbiamo incrociare le braccia».

Insomma, tocca ai tarantini regalarsi una visione differente, un futuro diverso da quello che per decenni è stato costruito sopra la propria testa.

«Mi sto rendendo sempre più conto degli affanni di Taranto - prosegue il messaggio di Miniero - ma non mi stancherò di spronarvi ad attuare una narrazione diversa di questa città. Sappiamo cosa ha patito e cosa patisce, sappiamo l’enorme potenziale inespresso, sappiamo che è soffocata da interessi che la sovrastano e la offendono sacrificandola in nome del profitto, ritenendola beffardamente strategica sempre per gli altri e non per noi. Ma ogni cristiano deve dire “tocca a me” occuparmi di Taranto non rallentando il processo di cambiamento con stucchevoli fatalismi lamentele o nella caccia dei capri espiatori di turno».

Passaggi davvero nella stessa direzione di diverse voci che in questi giorni si sono alternate su queste pagine, a partire proprio dall’intervista a Michele Riondino in cui l’attore-regista spronava a non lamentarsi e a costruire fattivamente un’alternativa. Insomma, come ricorda monsignor Miniero - ognuno deve dire tocca a me «nel rimuovere vecchie muffe che incrostano istituzioni e modi di fare e che talvolta rendono questa città provinciale, autoreferenziale e con le spalle al mare, questo mare che invece ci dice che il futuro è sempre al largo. Questa è la nostra vocazione: affrontare le tempeste con l’anello della fedeltà a Dio e a Taranto perché nei flutti salati sgorghi l’acqua dolce».

Non casuale il nesso con il mare. Una città sul mare che deve trasformarsi in città di mare e trovare anche da lì la riconversione per andare oltre la monocultura industriale. L’arcivescovo poi si rivolge ai giovani ricordando l’incontro dell’altro giorno mentre in cattedrale guardava la platea di ragazzi silenziosi attenti nel convegno della Giornata Cataldiana della Scuola sull’intelligenza artificiale e ponendosi delle domande. «I giovani sono raggiunti da un futuro di cambiamenti sempre più epocali e veloci e giustamente anche preoccupanti. Poi la risposta l’ho intuita nelle nostre processioni. Persone di ogni età guardano a questo meraviglioso simulacro argenteo. Lo facciamo non perché siamo idolatri. L’idolatria dei nostri giorni non è rivolta alle icone sacre, abbiamo imparato a riconoscerle come piccoli segni che ci aiutano a godere dell’Incarnazione del Verbo e del suo ingresso per sempre nella storia degli uomini. Sono altri gli idoli che subdolamente e permanentemente presiedono all’infelicità come nemici di comunione. Seguiamo san Cataldo perché interiormente vorremmo tutti una goccia di quella brillantezza. Ognuno vuole quella scintilla di luce che si chiama santità».

E, infine, Miniero sembra quasi rispondere alle domande delle domande. Quella che in questi giorni stiamo intervallando a diversi interlocutori per capire come andare oltre, come superare questa impasse.

«C’è un miracolo di San Cataldo di cui nessuno parla, nemmeno nei cicli pittorici della nostra magnifica cattedrale ma che è invece raccontato da ogni pietra della nostra basilica. Il miracolo è che il vescovo Cataldo ha sposato Taranto rimanendovi fedele, non è fuggito, l’ha amata, è rimasto qui donando la vita. Questo miracolo lo dobbiamo compiere tutti».