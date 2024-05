Palazzina abusiva crolla: era sotto sequestro da tempo

Una palazzina abbandonata è crollata la notte scorsa a Torre Ovo, nella marina di Torricella (Taranto). Non si registrano feriti. Il manufatto, a quanto si apprende, era stato sottoposto a sequestro perché abusivo ed era in attesa di essere demolito e ricostruito.

Nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco con l'ausilio del Nucleo Usar (Urban Search And Rescue) e squadre del Gos (Gruppo operativo speciale) Movimento terra provenienti da Bari. L'immobile era già transennato perché dichiarato in pericolo di crollo da diverso tempo. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale.