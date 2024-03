Crolla la facciata di una palazzina: distrutta auto parcheggiata a ridosso dell'immobile. Paura in centro a Trani

Prima il crollo poi il boato: la facciata di una palazzina in centro si sbriciola. Distrutta auto parcheggiata a ridosso dell'immobile. Paura in centro a Trani. «Pensavamo fosse stata esplosa una bomba». A parlare è un residente di via Cambio, nel centro storico di Trani, ancora spaventato per la tragedia sfiorata. Poco dopo le 13 parte della facciata di una palazzina è crollata in strada.

La strada è ostruita dai detriti di tufo caduti dal terrazzo ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gravemente danneggiata un’auto in sosta, schiacciata dal muro. L’area è stata messa in sicurezza dagli agenti di polizia locale. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco, a lavoro per accertare l’agibilità dello stabile e fare chiarezza sulle cause del crollo.