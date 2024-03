Salento, tromba d'aria attraversa il canale d'Otranto: "salva" la città

Tromba d'aria nel Salento attravera il canale d'Otranto. Intorno alle 17 una tromba d’aria ha attraversato la costa di Otranto da Badisco fino alla Torre del Serpe per poi dissolversi. Si tratta di un fenomeno comunissimo nel Canale d’Otranto che ha come caratteristica proprio l’incrocio tra le correnti d’aria fredde dei Balcani e quelle calde provenienti da Sud in cui si innestano le correnti a getto. Per fortuna la tromba d'aria ha solo sfiorato la città, la Porta d'Oriente non ha riportato danni, ma tanta paura tra i residenti che hanno visto il cielo annerirsi e in lontananza arrivare la tromba d'aria.

Il precedente

Anni addietro il Canale d’Otranto fu attraversato dalla ben più rara cloud roll, una tromba d’aria orizzontale invece che verticale. Le due foto finirono sul National Geographic e fecero il giro del mondo.