Chi è Eva Buzo e perché cercherà di nuotare da Otranto all'Albania. La prima donna a provarci

Eva Buzo ci proverà tra pochi giorni (tra il 20 e il 30 giugno): cercherà di attraversare a nuoto il Canale d'Otranto, dalla città salentina alla spiaggia di Valona, in Albania. Le serviranno circa 40 ore di nuoto ininterrotto. Trentaseienne, è un'avvocato e attivista per i diritti umani, vive in Australia. Suo nonno, però, era originario dell'Albania ed era emigrato prima negli Stati Uniti d'America e poi proprio in Australia, mantenendo sempre i legami con la propria terra d'origine.

Chi è Eva Buzo

È un avvocato per i diritti umani con esperienza di lavoro con le vittime di violazioni dei diritti umani in Africa orientale, Asia meridionale e Australia per organizzazioni tra cui World Vision, Save the Children e BRAC. Eva ha conseguito un MA presso l'Università di Amburgo e un JD presso l'Australian National University. Sta completando il dottorato in giurisprudenza presso la Queensland University of Technology sulla rappresentanza delle vittime nei meccanismi di responsabilità internazionale. Eva fa parte dell'elenco di Justice Rapid Response come esperta di indagini penali internazionali. Eva è anche un avvocato che esercita presso il NSW Bar ed è membro di Black Chambers.

L'impresa di Eva

Nel suo tempo libero Eva è un'appassionata fan del teatro musicale e una maratoneta di nuoto.

Innamorata dell'Albania ma anche del mare e del nuoto, Eva adesso proverà ad attraversare il Canale d'Otranto. Non è la prima volta che viaggia a nuoto verso l'Albania. Sarà seguita da due suoi allenatori che si alterneranno a bordo di un kayak nelle 40 ore ininterrotte di nuoto che caratterizzeranno l'impresa. Un battello veloce ed attrezzato per ogni evenienza sarà vicino all'atleta.

Lo staff tecnico logistico si completa con una barca a vela che gestirà la logistica di tutte le attività e di un ulteriore battello per i collegamenti tra la barca a vela ed i mezzi a ridosso della nuotatrice.

I servizi di assistenza e logistica sono stati curati ed organizzati dal Sud-Est diving Otranto, storica ed affermata presenza del basso Adriatico da sempre in primo piano in attività di questo tipo.

L'Amministrazione Comunale di Otranto ha patrocinato l'evento ed il Residence Altair ospita lo staff tecnico.

Lunedì mattina la presentazione del tutto alla stampa.

L'impresa era riuscita il 14 luglio 1979 a Paolo Pinto. Eva Buzio è la prima donna a provarci.