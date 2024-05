L'Ugento conquista la Serie D e un tifoso immortala lo storico evento con un tatuaggio

La storica promozione dell'Ugento in Serie D è un evento che resterà agli annali dello sport ugentino. E c'è chi, come il 19enne Matteo Russo, ha deciso di rendere indelebile il ricordo di questo giorno con un tatuaggio.

"Seguo la squadra da sempre, sin da quando avevo sei anni" racconta il giovanissimo e appassionato tifoso. "Da bambino andavo a vedere tutte le partite, in casa e in trasferta, insieme a mio padre. Una passione che continua ancora oggi e che spero possa continuare a lungo. Ieri è stata una giornata indimenticabile. Per questo motivo non ci ho pensato due volte: ho subito voluto fare questo tatuaggio in onore di Ugento e della sua squadra. E non ho intenzione di fermarmi: ne farò altri da dedicare alla mia squadra e alla mia terra".

L'Ugento ha conquistato la Serie D domenica 5 maggio contro il Barletta, sul campo di Francavilla Fontana, con una storica vittoria per 4-0. I festeggiamenti in paese, ieri sera, sono andati avanti fino a notte fonda, con caroselli e musica in piazza.