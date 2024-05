Anziana uccisa in casa, fermato un giovane nudo e sporco di sangue: è piantonato in una struttura psichiatrica

Avrebbe ucciso una donna, 80enne, ieri e subito dopo è stato fermato in giro per San Giovanni Rotondo, dove è avvenuto l'omicidio, sporco di sangue e nudo. Adesso il 43enne, sospettato di essere il responsabile dell'omicidio, è ricoverato in una struttura psichiatrica ed è in stato d'arresto.

Ieri l'uomo ha seminato terrore nella cittadina cara a San Pio, dove tra l'altro ieri erano in corso i festeggiamenti in occasione della nascita del santo. Completamente nudo ha attraversato parte della cittadina, nella zona più alta del paese. «Dava botte a chiunque incontrava in strada - ha raccontato una donna terrorizzata - . Ha colpito una donna con un pugno, poi bestemmiava e si agitava aggredendo chiunque incontrava di fronte a sé. Poi con un calcio ha sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione di Rachele. È stato un incubo. Momenti di vero terrore».

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.

Poco dopo è stato fermato un ragazzo in evidente stato confusionale, completamente nudo e sporco di sangue, indiziato quale presunto responsabile.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane avrebbe tentato prima di accedere ad altre abitazioni, dalle quali sarebbe stato cacciato via.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre, sporco di sangue, dopo essere uscito dall'abitazione dell'anziana, vagava per strada in stato confusionale. Non era armato. La donna è stata trovata dai militari dell'arma riversa a terra in un lago di sangue. La dinamica è al vaglio degli investigatori, così come sarà l'autopsia a chiarire le modalità del delitto. Se avvenuta durante una colluttazione con l'anziana spinta violentemente contro un mobile o colpita con qualche oggetto contundente. I carabinieri sono stati fino a tarda ora sulla scena del crimine per cristallizzare l'accaduto. In zona, via Sergente Padovano, non ci sono telecamere che possano essere di aiuto a chi indaga per chiarire la dinamica precisa dell'accaduto.

Foto credit Antonio Castriotta