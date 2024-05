Più ci si avvicina ai giorni del vertice e più emergono particolari circa sicurezza, logistica e limitazioni. Il G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno a Brindisi (la cena inaugurale) e poi a Borgo Egnazia (i lavori veri e propri) è anticipato da una fase preparatoria che vede all’opera migliaia di persone. Ognuna nel proprio settore con un unico obiettivo: fare bella figura con gli ospiti stranieri. Su questo la premier Giorgia Meloni è stata categorica. E quindi nulla si sta lasciando al caso.

APPROFONDIMENTI REGIONE Dall’olio alla cybersecurity eccellenze di Puglia al G7, due bandi per le imprese: ecco cosa serve per il summit REGIONE Tajani: dal G7 in Puglia un nuovo messaggio di fiducia per tutto il Sud IL VERTICE Al G7 il segretario Onu Guterres: arriva la conferma ufficiale

SICUREZZA

Saranno quasi ottomila (per la precisione 7.842) gli uomini che dovranno sovrintendere proprio alla sicurezza dei partecipanti al vertice a cui si uniranno Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (solo per la cena inaugurale a Brindisi), il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e il presidente dell’India Narendra Modi (ospite di uno degli incontri collaterali). Ma indiscrezioni parlano anche dell’arrivo di altri capi di Stato e di governo. All’incontro sull’intelligenza artificiale, ad esempio, pare siano stati invitati anche leader di diversi Paesi africani. Insomma, di fronte a questo scenario è chiaro che se già inizialmente le misure erano straordinarie, adesso l’asticella si è ulteriormente alzata.

Sul territorio dove si svolgerà il vertice (Fasano ma anche comuni limitrofi) da giorni si registra un sorvolo di elicotteri che spesso scendono di quota quasi a voler controllare ogni angolo. Potrebbe essere una sorta di monitoraggio ad ampio spettro e capire dove dislocare le forze di polizia e dell’esercito e magari tracciare di conseguenza la zona rossa. A confermare quanto sia alta l’attenzione - ma al tempo stesso anche la tensione - un episodio avvenuto qualche giorno fa a Savelletri. Che sia stata opera di attivisti anti G7 o più semplicemente di un mitomane alla ricerca di attimi di popolarità ecco che è comparso, proprio nel centro della frazione marinara che ospiterà l’evento, un manifesto satirico avente ad oggetto la premier Giorgia Meloni. Questo ha fatto scattare le procedure previste in questi giorni e in pochi minuti sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri, anche agenti della Digos dalla Questura di Brindisi. Ogni filmato registrato dalle telecamere in funzione nel centro del borgo marinaro è stato passato ai raggi X per cercare di individuare la persona che ha affisso il manifesto.

LOGISTICA

L’enorme dispiegamento di forze avrà risvolti anche dal punto di vista logistico perché se è vero che 2.570 uomini saranno ospitati sulla nave da crociera Costa Magica che sarà attraccata nel porto di Brindisi gli altri oltre 5mila saranno di stanza in decine di strutture ricettive che hanno dato disponibilità alla procedura negoziata del Viminale. Decine di motovedette della guardia di finanza deputate al controllo e alla sicurezza in mare durante il forum dei sette leader mondiali avranno la loro base logistica nel porto di Monopoli. I pescherecci della locale marineria hanno già avuto disposizione per spostarsi sul molo di tramontana o a Cala Batteria. Sarà interdetta a tutti anche Banchina Solfatara per consentire la sosta dei mezzi delle forze dell’ordine. Al largo, oltre alle fiamme gialle, è atteso anche un sommergibile nucleare delle forze americane e probabilmente anche la portaerei Gerald Ford, la più grande nave militare del mondo. Proprio gli americani stanno affiancando gli italiani per mettere a punto il servizio di sicurezza: intanto il presidente Joe Biden sarà difeso a vista dal Secret Service. A Brindisi, in occasione della cena inaugurale la sera del 13 giugno, molte limitazioni sono già note anche per via di alcune ordinanze sindacali diramate nei giorni scorsi per quanto concerne la viabilità attorno al Castello Svevo. Sarà interdetto lo spazio aereo e c’è il serio rischio che non si possa neppure passeggiare in una certa area in occasione della cena. Per quanto concerne la zona rossa a Fasano non c’è ancora nulla di preciso, Si attendevano disposizioni per questo fine settimana ma non sono arrivate. Intorno a Borgo Egnatia sarà organizzata una bolla di protezione su due livelli: una zona di massima sicurezza (la cosiddetta rossa) che includerà l’intera struttura, accessibile solo alle persone autorizzate, e qualche chilometro attorno ad essa e poi una zona gialla più ampia comunque super controllata ma in modo più attenuato. E qui entrano in gioco, ad esempio, i residenti di Savelletri. Per loro l’organizzazione sta pensando a soluzioni che possano permettere la libera uscita dalla zona rossa. Si pensa ad un servizio navetta con i cittadini che sarebbero prelevati da due diverse aree dove dovrebbero lasciare le auto e portati nella frazione. Gli esercizi commerciali e i ristoranti non dovrebbero restare chiusi anche per favorire, oltre che i residenti, anche coloro che stanno operando per il G7. Una cosa è certa: per tre giorni i non residenti non potranno avvicinarsi a Savelletri.

ELIPORTI



Proprio a Savelletri sono ormai quasi conclusi i lavori di allestimento degli eliporti su cui atterreranno i partecipanti al vertice mentre si sta sperimentando anche la schermatura alle onde radio della zona attorno a Borgo Egnazia. Infine la stampa. Sul fronte prenotazioni alberghiere, per quanto riguarda i giorni del summit, è tutto sold out da tempo. Saranno 1500 i giornalisti, provenienti da ogni angolo del pianeta, che saranno accreditati per l’evento. Il media centre sarà allestito, come noto da tempo, nel padiglione della Fiera del Levante messo a nuovo di recente. Saranno previste oltre 700 postazioni con wifi e stampanti. Da Borgo Egnazia, dove la stampa non avrà accesso, arriveranno le immagini salienti del summit e la conferenza stampa finale. Ci sarà un servizio catering attivo 24 ore su 24 e bar. I giornalisti stranieri potranno conoscere anche meglio la Puglia grazie ad uno spazio espositivo dove ci sarà materiale informativo. Molti operatori dell’informazione saranno di stanza nelle strutture di Fasano e comuni limitrofi avendo prenotato quando ancora non c’erano indicazioni sull’allocazione del centro stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA