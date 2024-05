Entra nel vivo la 56ª edizione del Rally del Salento, terzo appuntamento del Trofeo Italiano Rally iniziato ieri con la partenza da piazza Mazzini contornata da un folto pubblico e la disputa della superprova speciale alla Pista Salentina di Ugento, con il pienone di spettatori in ogni ordine di posto. Proprio il pubblico eccessivo accalcatosi sui bordi delle strade interessate alla prova speciale “Torre Paduli” prevista alle ore 19.50 hanno portato alla cancellazione per motivi di sicurezza se non per il passaggio delle storiche.

Alla cerimonia di partenza ieri sera hanno presenziato le autorità istituzionali, l’assessore regionale allo sviluppo economico, all’innovazione e alle politiche giovanili Alessandro Delli Noci, ed è intervenuto come ospite l’attaccante del Lecce Nikola Krstovic, appassionato di motori, che si è cimentato con il simulatore dinamico messo a disposizione dal Driving Simulator Center di Lecce e poi ha deciso di seguire anche la prova spettacolo a Torre san Giovanni. La kermesse, organizzata dall’Automobile Club di Lecce, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, del Presidente della Giunta Regionale, della Provincia di Lecce - Salento d'Amare, del Comune di Lecce, del Comitato regionale del Coni, del Siao ha impegnato, tra ieri e oggi, lungo i 429,07 chilometri del tracciato, dei quali 86,16 saranno di prove speciali, 103 equipaggi, numero che rappresenta un record per l’evento. La gara è valida per il Trofeo Italiano Rally, a coefficiente 1,5, per la Coppa Rally di Ottava Zona e per il Trofeo Rally di Zona per auto storiche. La mattinata di ieri è stata animata dallo Shakedown, il test con vetture da gara svoltosi a Miggiano. Gli equipaggi hanno potuto raccogliere le prime impressioni sulle condizioni dell’asfalto, intervenendo sugli assetti e sulle regolazioni delle auto.

Tra i piloti che si sono maggiormente messi in evidenza, Luca Rossetti, ultimo iscritto alla serie Tricolore, unico a scendere sotto il muro del minuto e ventisei secondi. Il friulano, a bordo di una Skoda Fabia Evo, ha, infatti, fermato le lancette del cronometro su 1’25”,8. Secondo miglior tempo del pre gara quello di Luca Pedersoli, autore, con la sua Citroen DS WRC, di un eccellente 1’26”,2. Grande passo anche quello messo in mostra dal leader della classifica di Campionato Giuseppe Testa che con la sua Skoda Fabia Evo Rs ha realizzato 1’26”,6. Tra i migliori crono anche quello di Simone Miele che, sempre su una vettura della Casa Boema, ha fatto segnare 1’27”,4 e Corrado Pinzano, secondo in Campionato che con la sua VolksWagen Polo R5 ha siglato 1’27”,8. Il migliore della numerosa rappresentanza locale è stato Francesco Rizzello con un ottimo 1’28”,7. Anche tra i quattordici partecipanti al sesto Rally del Salento Storico la lotta si preannuncia agguerrita, e i pronostici della vittoria sono indirizzati alla Porsche 911 Carrera Rs del Secondo Raggruppamento, condotta da Giovanni Spinnato, in coppia con Fabio Mellina e alla Bmw M3 del Quarto Raggruppamento portata in gara dal siciliano Attilio Modica, in gara con Antonio Anastasia. Tra i sedici equipaggi al via del nuovo Salento Historic Regularity Rally, da segnalare, come nota di colore, la presenza della vice campionessa del mondo di karate, Michela Rizzo, che detta le nota a Pasquale Elia, direttore dell’Automobile Club di Foggia, con una Volkswagen Karmann Ghia, e del vice presidente Aci Lecce Leonardo Panico, navigato dalla figlia Maria al volante di una Porsche 911T.

Oggi le prove da disputare sono sei, tre prove da ripetere due volte. Si ricomincerà dalla Torre Paduli che precederà la Ciolo, di 11,75 chilometri, e la Specchia, la prova più lunga, di 13,06 chilometri, che spesso è stata determinante per la vittoria finale. La competizione si concluderà con l’arrivo e la premiazione stasera sulla singolare pedana di Piazza Mazzini a Lecce che, dopo il successo dell’allestimento della passata edizione con l’introduzione di un quadrato di luminarie, quest’anno sarà implementata con un tunnel panoramico.