TARANTO Ai microfoni di Antenna Sud, nella tarda serata di venerdì, Massimo Giove ha confermato Ezio Capuano non lasciando neppure uno spiraglio riconducibile a un addio: «Rimane al cento per cento». Notizia accolta positivamente dalla tifoseria, entusiasta di ripartire con l’allenatore che, a distanza di oltre un decennio, ha riportato il Taranto a lottare per traguardi di prestigio. Fondamentalmente, però, l’unica “campana” ascoltata è stata quella del numero uno rossoblù, mentre da parte dell’allenatore – da sempre attivo mediaticamente parlando – permane uno stato di silenzio iniziato da poco più di una settimana, vale a dire in concomitanza con l’eliminazione della squadra dai playoff per la Serie B. «Staccherò qualche giorno, poi parlerò con il presidente». Incontro che, in realtà, non c’è mai stato: l’ultimo contatto tra le parti si è registrato nel post-Vicenza, parrebbe, con il ringraziamento di Giove nei confronti di Capuano per l’ottima stagione disputata dal Taranto, andato probabilmente oltre ogni più rosea aspettativa.

Le dichiarazioni di Giove cambiano le carte in tavola, ma non escludono minimamente la possibilità che Capuano possa proseguire altrove la sua carriera. Anche perché il tecnico non vuole venire meno alle basi del progetto sottoscritto l’anno scorso, volto a far sì che il Taranto, nell’arco di tre anni, arrivi in Serie B. La stagione appena conclusa ha visto i rossoblù centrare la seconda posizione sul campo (quinta ufficialmente per via della penalizzazione): il prossimo anno, perciò, per dare continuità alle basi progettuali, la squadra ionica dovrebbe lottare per la prima posizione. Una sorta di discriminante dalla quale non si sfugge: Capuano non rimarrebbe se gli venisse prospettato un progetto ridimensionato o, in ogni caso, non finalizzato a competere per grandi obiettivi.

Tutto verrà chiarito dopo l’incontro tra presidente e allenatore che, al momento, non è neppure in calendario. La “matassa” da sbrogliare per l’iscrizione al prossimo campionato implica tempi non ristretti, di più, ragion per cui le questioni di natura tecnica sono passate, inevitabilmente, in secondo piano tant’è che, soltanto dopo il 4 giugno, verranno ufficializzate le prime mosse. La questione allenatore, quindi, non è ancora risolta del tutto perché Giove – per il tramite delle sue dichiarazioni – ha espresso quello che è il pensiero della società, andare avanti con Capuano, ma è il tecnico, al momento, a non essersi ancora espresso. Di certo, in caso di addio, il Taranto dovrebbe riempire, in un colpo solo, due caselle: quella dell’allenatore, ma anche del direttore sportivo. Capuano, infatti, nella recente annata ha ricoperto entrambi i ruoli anche se, ufficialmente, il ds del club risultava – dalle carte federali – Massimo Giove con Capuano, ufficiosamente, responsabile dell’area tecnica. In attesa di decifrare il futuro tecnico, nelle scorse ore è giunto un comunicato anche da parte dell’APS Taras 706 a.C., il trust che detiene il 7% delle quote del Taranto FC 1927. «L’APS – si legge – chiede al presidente Massimo Giove di incontrare pubblicamente i tifosi per un confronto improcrastinabile volto a discutere sulle questioni irrisolte, sullo stato attuale del club e sulle prospettive future». Il trust chiude con un auspicio: «Non dobbiamo dilapidare, per l’ennesima volta nella nostra storia, un patrimonio accumulato con tanta fatica da parte di tutti». Una conferenza del patron, a oggi, non sarebbe in calendario, ma potrebbe esserla, indicativamente, verso la metà di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA