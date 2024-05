Calcio serie C, Taranto e Capuano: c'è aria di divorzio

Il nodo stadio, a Taranto, si è risolto nella maniera più semplice in assoluto: i rossoblù, nella stagione 2024/25, giocheranno allo Iacovone. Soddisfatto con una facilità, per certi versi, disarmante uno dei criteri necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, quello infrastrutturale. Lavoro sinergico tra club e Comune con il sindaco Melucci che, nell’informare la cittadinanza circa la trasmissione del nulla osta per l’utilizzo dello Iacovone anche nel prossimo campionato, ha sottolineato come le tempistiche, in merito, siano state rapide per non creare intoppi al Taranto relativamente alla domanda d’iscrizione che, come risaputo, dovrà essere presentata entro la perentoria data del 4 giugno.



Ancora più singolare che la società abbia anche ricevuto la licenza, sempre da parte del Comune, per svolgere le sue gare interne con presenza di spettatori sugli spalti senza che, nella stessa, si faccia riferimento a eventuali limitazioni una volta che i lavori di restyling dell’impianto inizieranno a essere svolti. L’intoppo principale verso il futuro (basti pensare che ad Altamura la società, per carenza di strutture, “minaccia” la non iscrizione) è stato risolto anche perché il club di Giove ha riconosciuto al Comune i canoni d’uso pattuiti azzerando, difatti, ogni pendenza pregressa. Il Taranto, pur lavorando in rigoroso silenzio (non si esclude, però, una conferenza stampa post-iscrizione), però, è più attivo che mai e, in attesa di ottemperare anche al criterio economico-finanziario (risolvere eventuali pendenze con i tesserati maturate alla data del 30 aprile), inizia a muoversi anche sul fronte tecnico. Malgrado le smentite e le riflessioni di turno, difficilmente si proseguirà con Capuano: non collimerebbero i programmi e, inoltre, la vicenda del -4, che difatti ha generato problemi al gruppo nella rincorsa alla B, ha raffreddato i rapporti tra allenatore e presidente.

Rimane da capire, nell’eventualità, in che modo separarsi: sul tecnico stanno piovendo sondaggi come non vi fosse un domani, ma le uniche squadre realmente interessate sono Casertana e Potenza - che gli proporrebbero anche un ruolo di allenatore-manager come già successo in riva allo Ionio - con il Pescara, che nel mentre valuta Troise del Rimini, possibile outsider. Se Capuano andasse via il Taranto, in un solo colpo, dovrebbe riempire due caselle dirigenziali: quella dell’allenatore, ma ancora prima del direttore sportivo o, come si è soliti dire, responsabile dell’area tecnica. In sintesi: serve un profilo che raccolga l’eredità di Capuano e che, facendo leva su determinati parametri (ritorno al minutaggio?), dia anche continuità rispetto a quanto realizzato nell’annata da poco conclusasi. Circolati già diversi nomi, su tutti quelli di Montervino, Lucchesi e Di Toro, ma al momento si è trattato soltanto di pourparler, più che di vere e proprie trattative. Difatti impossibile pensare a chi possa rimanere in rossoblù e chi no.



Sempre in caso di addio, a oggi possibile ma non certo, non è da escludere che alcuni calciatori possano seguire Capuano altrove (Miceli, Fabbro e forse Luciani i papabili), mentre è quasi certo che Vannucchi non rimarrà come si evince anche da un suo post su Instagram («Vi porterò sempre nel cuore»). Tempo di restyling e rimodulazione dei programmi, in attesa che dopo il 4 giugno inizino ad arrivare le prime certezze anche su questioni di natura tecnica che, in fin dei conti, sono quelle che interessano maggiormente alla tifoseria più che le dinamiche, comunque importanti, burocratiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA