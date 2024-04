Paura a scuola, cade parte del soffitto: istituto chiuso fino a lunedì 29

Grande paura ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza: parte del soffitto è venuto giù, come se si fosse sfogliato. Eppure, i lavori di manutenzione straordinaria dei solai dell’aula Magna, così come di molti altri locali presenti nel plesso della scuola “Chionna” di Lizzano in provincia di Taranto, era stato effettuato appena quest’estate.

Cosa sia tecnicamente accaduto stamattina verrà certamente accertato e nel caso, si andranno ad individuare le responsabilità di questa che è stata una tragedia sfiorata.

Al contempo però, restano le perplessità e la preoccupazione.

Intorno alle 8, proprio all’ingresso degli studenti, un forte rumore è stato avvertito dall’adiacente segreteria. Solo che, tra il vociare dei ragazzi e la confusione del momento, nessuno ha pensato che quel tonfo potesse provenire dall’aula Magna. E invece è stato proprio il solaio a cadere e questa mattina alle 12, l’istituto è stato evacuato. La riapertura è prevista per il prossimo 29 aprile approfittando anche del ponte per il 25 aprile.