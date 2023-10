Con la moto contro l'auto in paese: morto un 35enne

Incidente stradale con una vittima a Lizzano, in provincia di Taranto. Questa mattina in via Gramsci un trentacinquenne a bordo di una moto di grossa cilindrata si è scontrato con un’auto morendo sul colpo. Inutile il casco che indossava come anche i tentativi per rianimarlo da parte del personale del 118.

Malore per il padre

Sul posto oltre alle ambulanze le forze dell’ordine e i vigili urbani. Subito dopo il drammatico evento sono arrivati i parenti della vittima, il padre colto da malore è stato trasportato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

Il centauro prima dell’incidente pare avesse accompagnato il figlio a scuola.