Baby gang picchia un 35 enne, l'aggressione dopo un rimprovero

Un uomo di 35 anni, nella serata di mercoledì scorso, intorno alle 22, è stato picchiato a suon di calci, pugni e schiaffi da quella che si potrebbe definire una baby gang, ossia un gruppetto di bulli di quartiere. L’episodio si è verificato, e non rappresenta sfortunatamente un caso isolato, nella cosiddetta movida o in ciò che ormai le assomiglia, in piazza Verdi - un po’ lontano dal centro - a Francavilla Fontana.

La vittima tornava a casa

L’uomo, che era tranquillamente di ritorno a casa sua, è stato raggiunto da quattro o cinque ragazzini che si sono accaniti contro di lui. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali al comando del capitano Alessandro Genovese, ora sulle tracce dei responsabili. Si tratterebbe di ragazzi che, pare rimproverati dal 35enne nei pressi di un campo di calcio in un centro della provincia brindisina, si sarebbero poi voluti vendicare con un gesto di incredibile violenza una volta rientrati a Francavilla Fontana. Calci in testa e al torace, pugni in faccia, schiaffi. La prognosi da parte del personale sanitario dell’ospedale Dario Camberlingo è di 15 giorni.