Cadono con la moto, soccorsi 2 ragazzi

Un cane gli attraversa la strada e due ragazzi cadono con la moto che resta abbandonata per tre giorni sulla circonvallazione di Manduria. Intorno alle tre di notte di domenica scorsa due giovani di Lizzano, un ventiduenne e un diciassettenne, stavano percorrendo la bretella che collega la via di Lecce con la statale per Taranto quando l’improvviso attraversamento di un cane avrebbe fatto perdere il controllo della Kawasaki. La moto con i due giovani in sella ha prima travolto l’isola del rondò della via per Oria strisciando per una ventina di metri verso il cavalcavia dell’area mercatale.

I soccorsi



I due amici che rientravano a Lizzano dopo aver preso parte ad una festa nella città messapica, sono stati sbalzati senza incontrare ostacoli. A salvarli è stato anche il casco che indossavano entrambi. Sono stati loro stessi, feriti non gravemente ma doloranti, a telefonare al 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della postazione di Manduria.

I sanitari che hanno escluso traumi gravi, hanno deciso di trasportare i due feriti al vicino ospedale Marianna Giannuzzi dove i due centauri son stati presi in cura dal personale del pronto soccorso.

I medici della struttura dopo gli esami e le cure del caso hanno dimesso i due feriti con pochi giorni di prognosi.



Nel frattempo la loro motocicletta è rimasta per tutta la mattina successiva sul ciglio della strada. Solo nel pomeriggio il padre del conducente della moto si è recato con un carro attrezzi per recuperare la Kawasaki danneggiata. A detta dei protagonisti, a causare l’incidente, oltre al cane randagio che avrebbe improvvisamente attraversato la strada, sarebbe stata la scarsa illuminazione del rondò e la mancanza di una chiara segnaletica. Pare infatti che fosse quella la prima volta che imboccavano quella strada a loro completamente sconosciuta. La distrazione alla ricerca di un segnale che indicasse la direzione e il tentativo di evitare l’animale, sarebbero stati fatali per i due amici.

