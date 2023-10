Moto contro muretto a secco: morto un 40enne

Ennesima tragedia della strada, nel pomeriggio, lungo la Sp238, la provinciale Corato-Gravina, già teatro di altri incidenti. Un motociclista di 40 anni è morto dopo aver perso il controllo andandosi a schiantare contro un muretto a secco ai margini della carreggiata.

I soccorsi

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto la polizia locale e il 118. La provinciale è stata chiusa al traffico per alcune ore per consentire i rilievi. Lunghissime le code di auto. La regolare viabilità è stata ripristinata solo dopo le 19.