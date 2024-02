In bus dalla Puglia a Varese per un concorso: arriva tardi e le negano di partecipare

È salita a bordo di un bus lunedì sera consapevole di doversi sobbarcare 13 ore di viaggio pur di partecipare al concorso per tre posti di istruttore amministrativo-contabile indetto dal Comune di Olgiate Olona, nel varesotto, e in programma nella mattinata di martedì.

Quella possibilità, però, le è stata negata a causa del ritardo accumulato dal mezzo lungo il percorso: la doccia fredda, una volta giunta sulla soglia del municipio 20 minuti oltre l’orario delle 9.15 fissato per lo svolgimento della prova. Una 25enne di Corato, laureata in giurisprudenza, è protagonista della controversa vicenda che ha già diviso i social fra gli inflessibili e coloro i quali, considerata la lunghissima distanza coperta dalla candidata, sostengono che un pizzico di tolleranza non avrebbe danneggiato nessuno.

«Non c'è stato nulla da fare»

La giovane, peraltro, ha provato a contattare l’ufficio personale e in seguito la Polizia Locale, chiedendo che i commissari del concorso fossero messi al corrente della situazione. «Malgrado tutti tentativi compiuti non c’è stato nulla da fare. Se non è discriminazione questa…» ha affermato il padre della ragazza, di professione avvocato, preannunciando una richiesta di rimborsi per danni morali e materiali. Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona, ha replicato: «Il ritardo della candidata, da quanto risulta, era superiore a quanto dichiarato e la decisione di non ammetterla al concorso è stata presa per evitare, in caso di successo, eventuali ricorsi da parte degli esclusi». La donna, sconfortata, è stata costretta a far ritorno a Corato dopo aver viaggiato, praticamente a vuoto, per ben 26 ore in autobus.