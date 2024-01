Sassi contro il bus Flixbus, vandali in azione: in frantumi i cristalli

Ancora pietre contro un autobus al rione Tamburi a Taranto. L’ennesimo episodio si è verificato lunedì sera, intorno alle 22,30 in via Machiavelli. Questa volta è stato preso di mira un mezzo della società Flixbus, sul quale non vi erano passeggeri.

L’autobus era diretto al terminal del porto mercantile in vista di una partenza notturna. Il conducente ha imboccato il rione Tamburi e all’altezza di via Machiavelli ha sentito dei forti rumori che provenivano dal fondo del bus. Ha continuato la sua corsa e si è fermato poco dopo.

Distrutti i finestrini

Desolante lo spettacolo.

Il mezzo, infatti, è stato centrato da diversi sassi che hanno lesionato e infranto alcuni finestrini. Come si è detto, al momento della sassaiola il bus non aveva a bordo passeggeri. Il conducente ha subito chiesto l’intervento della Polizia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia che ha verbalizzato il racconto dell’autista. Non è la prima volta che nel rione i bus, in particolare quelli dell’Amat, devono fare i conti con le azioni di malintezionati armati di sassi.