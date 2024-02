Troppe aggressioni agli autisti, le guardie giurate arrivano sui bus per le corse notturne

Troppi atti vandalici e aggressioni agli autisti: per gli autobus di città di Taranto arriva la scorta. Lo ha annunciato il sindaco Rinaldo Melucci sui social, spiegando che nei pre-festivi, nei festivi, il sabato e la domenica in serata alcune corse saranno seguite dalle auto del servizio di vigilanza. E che una guardia giurata, invece, sarà su altri mezzi.

I dettagli

"Nelle giornate prefestive, festive, il sabato e la domenica, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, le partenze dal capolinea Porto Mercantile per Statte, Paolo VI, San Vito e Tramontone/ Lama, saranno seguite da una pattuglia motorizzata dell' istituto di vigilanza convenzionato, al fine di intervenire e dare supporto all'utenza e al personale alla guida in caso di atti vandalici - l'annuncio -. La pattuglia motorizzata potrà intervenire anche su chiamata alla Centrale operativa AVM di Kyma Mobilità - Taranto, in caso di attivazione del pulsante "Red Button" da parte dell'autista.

Oltre a questo servizio, sarà presente sulle linee 4, 11, 17 e 20 all'orario di ultima partenza, una guardia giurata con l'Istituto di vigilanza convenzionato. Una città inclusiva è quella in cui vivere con serenità e sicurezza".