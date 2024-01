Lanciano sassi contro i bus della Stp, secondo episodio in tre giorni. Vetri in frantumi e paura per i passeggeri

Il secondo episodio in meno di 48 ore. Prima giovedì, poi nel tardo pomeriggio di oggi. Ancora due mezzi della società di trasporti pubblici, Stp, gravemente danneggiati dal lancio di sassi a Brindisi. Atti vandalici che si sono verificati in Piazza Raffaello nel quartiere Sant’Elia: ad essere colpiti bus della linea 4 (i-229) dove c’erano diversi passeggeri e della linea 8 (u-105). Nel primo caso vetro in frantumi tanto spavento per coloro i quali si trovavano all’interno.

«Alla luce di questi (e altri) gravi atti perpetrati nel tempo ai danni degli autisti, il presidente della Stp Alessandra Cursi, a nome di tutto il CdA, esprime – si legge in una nota - la propria solidarietà agli operatori coinvolti e, nell‘augurarsi che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia, auspica, per il futuro, una maggiore attenzione, se possibile, da parte delle forze dell'ordine».

Così dopo il primo episodio i vertici dell’azienda, che anche in queste ore sono a chiedere ulteriori controlli a tutela dei dipendenti e di coloro i quali utilizzano i mezzi urbani ed extraurbani.