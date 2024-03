​Un murale per Christian Di Gioia dopo le polemiche per il corteo funebre contromano davanti al carcere

Un murale con il volto di Christian Di Gioia, il 27enne morto lo scorso giugno in un incidente mentre era bordo della sua moto, è stato realizzato nei giorni scorsi a Japigia, in via Appulo Guglielmo, davanti alla chiesa di San Luca a Bari.

Uno sfondo celeste fa da contraltare all’immagine del giovane e ad una grande scritta con il suo nome. A realizzare l’opera uno street artist barese che qualche mese aveva realizzato un murales a Casamassima dedicato a due giovani scomparsi anch’essi in moto, Alessio e Gianluca. I lavori per l’opera sembrano essere partiti lo scorso 23 febbraio ed essere stati portati a termine il 28 dello stesso mese, quando si sarebbe anche tenuta una festa per l’inaugurazione.

Le polemiche

La morte del giovane fu al centro di una serie di polemiche, legate al fatto che la famiglia accusava i carabinieri di aver causato l’incidente, anche se poi la Procura ha escluso definitivamente questa ipotesi.

Inoltre, per il suo funerale ci fu un corteo di moto contromano, che si fermò anche davanti al carcere, e per il quale risultano indagate al momento undici persone.