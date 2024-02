Mafia a Bari, il retroscena: partite truccate, coinvolte anche due società di calcio

Ci sono anche due società di calcio, la Fortis Altamura (società non più esistente e in alcun modo collegata all'attuale club della città murgiana) e il Corato Calcio, coinvolte nell’inchiesta “Codice interno”. Secondo gli inquirenti, i clan avrebbero imposto alle squadre di concordare il risultato della partita del 30 aprile 2017, valida per i play off di promozione e con in palio l’ingresso in Eccellenza.

La combine

La vittoria andò ai neroverdi del Corato perché - è l’ipotesi della procura - il presidente dei neroverdi avrebbe fatto pressioni per il risultato su un esponente del clan Strisciuglio, vicino all’Altamura. “Per rimediare al torto”, la partita del 7 ottobre 2017 tra le stesse squadre sarebbe stata truccata questa volta in favore dell’Altamura.