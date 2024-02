Mafia a Bari: le assunzioni all'Amtab pilotate dal clan. Il procuratore Melillo: quadro allarmante

Scambio elettorale politico mafioso che ha coinvolto membri dei clan Parisi-Palermiti, Strisciuglio e Montani di Bari, che sarebbero stati contattati direttamente dall'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri (ora in carcere) per permettere l'elezione della moglie Maria Carmen Lorusso (ai domiciliari insieme al padre Vito, oncologo in passato già sottoposto a misura per altre vicende) al Consiglio comunale di Bari nel 2019.

Infiltrazioni della mafia nell'imprenditoria cittadina, in particolare nel settore del caffè e dell'automotive, nonché nell'azienda dei trasporti cittadina, l'Amtab. Ma anche estorsioni, porto e detenzione di armi, illecita commercializzazione di stupefacenti, turbata libertà degli incanti, estorsione in competizioni sportive, tutti aggravati dal metodo mafioso e contestati a vertici e affiliati al clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia.

Le parole di Decaro

Questa mattina è stato comunicato al Comune di Bari un provvedimento di amministrazione giudiziaria notificato all’Amtab spa, il cui consiglio di amministrazione da oggi sarà affiancato da un amministratore giudiziario.

“Da quando sono stato eletto sindaco ho fatto del contrasto alla mafia barese una battaglia quotidiana - commenta il sindaco Decaro -.

Ho sempre sfidato a viso aperto e denunciato i clan. Ma è evidente che questo non è e non potrà mai essere sufficiente. Il lavoro, purtroppo, è ancora lungo e faticoso, e l’aiuto delle Forze dell’ordine e della Magistratura è determinante. Ora il consiglio di amministrazione di Amtab, affiancato dall’amministratore giudiziario con i suoi poteri straordinari, potrà fare definitivamente luce su tutte le opacità che riguardano l’azienda, facendo compiere alla città un altro passo verso la liberazione dal cancro della criminalità organizzata”.

L'estorsione

Il ruolo dell'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, in carcere dalla mattina di oggi con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso, è stato delineato in conferenza stampa (senza essere citato direttamente) dal sostituto procuratore della Dda Marco D'Agostino, che si è riferito a lui semplicemente come "un soggetto dalle particolari capacità". Dalle indagini, ha detto il pm, è emersa la sua capacità di "condizionamento delle elezioni amministrative del 2019" e di "contattare esponenti apicali di quasi tutto il panorama criminale barese" (Parisi-Palermiti, Strisciuglio, Montani) per "orientare il voto in favore di una candidata poi effettivamente eletta", la moglie Maria Carmen Lorusso (ai domiciliari). Ma nelle indagini è anche emerso il ruolo che avrebbe avuto in una estorsione nei confronti di una società di recupero crediti, che a Olivieri chiedeva di estinguere un debito da lui contratto con la Banca popolare di Bari. Olivieri, ha detto il pm, "aveva minacciato di scatenare uno scandalo mediatico contro la banca, attraverso una testata online da lui controllata e anche altre testate giornalistiche", se la società "avesse insistito" nella richiesta di estinzione del debito. "Un tentativo che ha sortito effetto - ha aggiunto il pm - perché risulta che successivamente la banca, che si trovava in un periodo di rinnovo del cda, abbia chiesto la retrocessione del credito alla società di recupero, dicendo che fosse stato azionato per errore".

Il procuratore Melillo: quadro allarmante

Le indagini che questa mattina hanno portato all'esecuzione di 130 misure cautelari a Bari e provincia forniscono "un quadro estremamente allarmante dell'operatività del clan Parisi e della sua vocazione universalista, tipica delle associazioni mafiose, di occupare ogni spazio della vita economica e sociale che consenta di ricavare vantaggi e utilità". A dirlo il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, nel corso della conferenza stampa con cui è stata annunciata l'operazione 'Codice interno'. "I fenomeni mafiosi in Puglia - ha aggiunto - presentano delle situazioni di complessità che impongono indagini estremamente difficili, per le quali sono necessari strumenti sempre più difficili e sofisticati".

"Questa operazione è significativa per la vita democratica del Paese, che è libero se i cittadini possono esprimersi senza condizionamenti". Lo ha detto il procuratore di Bari, Roberto Rossi, illustrando i particolari dell'operazione sui rapporti da mafia e politica che ha portato ad oltre un centinaio di arresti. L'indagine, hanno precisato gli inquirenti, "ha documentato l'operatività e pericolosità dell'organizzazione mafiosa ed ha consentito anche di registrare la celebrazione di cerimonie di affiliazione secondo il rituale di origine 'ndranghetista, la consumazione di estorsioni, la ingente disponibilità di armi pronte all'uso, ma anche l'ingerenza del sodalizio in diversi settori della vita sociale, amministrativa ed imprenditoriale del territorio, comprese pesanti interferenze nei confronti di alcune società sportive, tanto da alterare gli esiti di due incontri di calcio dei campionati di Promozione e di Eccellenza, nelle stagioni 2017/2018". Le partite riguarderebbero due incontri disputati tra le squadre baresi di Corato e Altamura.