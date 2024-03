Consigliere zittisce collega: «Stai zitta!». E in Consiglio comunale scoppia la bagarre. Il video

“Stai zitta!”. Sono state le parole pronunciate ieri sera durante il Consiglio comunale di Corato (provincia di Bari) dal consigliere di maggioranza Giulio d’Imperio (lista Demos), nei confronti della collega Nadia Gloria D’Introno, capogruppo Pd. Una violenza verbale interrotta solo con l’intervento della presidente Valeria Mazzone, a sua volta destinataria delle proteste del consigliere (“ma fa ce vu!”, ma fai quello che vuoi, le ha detto in dialetto).

La discussione

L’intervento è avvenuto durante la discussione sul tema dell’addizionale Irpef, che D’Imperio ha dirottato sui problemi interni al Partito democratico cittadino, poiché due consiglieri dem stavano esprimendo pareri contrari sul tema all’ordine del giorno. “Per tale ragione, fuori microfono, invitavo la presidente a riportare la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, perché da più di 20 minuti si stava parlando del Partito Democratico – ha spiegato in una nota D’Introno -.

In quel momento nell'aula consiliare rimbomba un grottesco ‘Stai zitta!’ urlato al microfono dal consigliere D'Imperio”. E non manca la stoccata al primo cittadino Corrado De Benedittis: “Inaccettabile il comportamento del sindaco che interviene solo per ricordare ai propri consiglieri che chi vota contro è fuori dalla maggioranza. Eccolo qui, il sindaco della rivoluzione gentile”, ha continuato D’Introno. “Il sindaco si è guardato bene dal mostrare solidarietà alla consigliera D'Introno – hanno scritto in una nota da Direzione Corato -. Tutti belli e compatti quando, a chiacchiere, si tutelano le donne, si fanno manifestazioni e dichiarazioni contro la violenza sulle donne eccetera; ieri, nei fatti, abbiamo visto come è andata. Condanniamo fermamente il comportamento del consigliere D'Imperio, sessista ed assolutamente inappropriato, condanniamo l'inerzia del sindaco e di quanti hanno in qualche modo giustificato l'ingiustificabile, ed esprimiamo totale e forte solidarietà alla consigliera D'Introno”.