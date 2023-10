In giardino 30 piante di marijuana alte fino a tre metri: un arresto

Le piante crescevano rigogliose, tanto da fuoriscire dai teloni di plastica sotto cui erano state nascoste e da essere visibili dall'esterno. E la loro caratteristica conformazione non è sfuggita ai carabinieri della Stazione di Specchia, che hanno capito subito che si trattava di piante di marijuana. Un'intuizione che ha portato all'arresto di un 46enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel giardino almeno 30 piante di marijuana: arrestato



I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare e personale.

E nel giardino di pertinenza dell’abitazione controllata hanno trovato oltre 30 piante di marijuana, alte circa 2.5 e 3 metri. C'erano anche tubi per l’irrigazione e fertilizzante chimico per accelerare la crescita. I Carabinieri si sono subito resi conto che si trattava di piante di cannabis indica nel pieno della propria inflorescenza. In seguito a tale rinvenimento hanno esteso la perquisizione anche all’interno dell’abitazione ove hanno trovato 2 involucri termosigillati in plastica contenenti circa 200 grammi di marijuana essiccata e pronta, quindi, per l’utilizzo o la vendita; 2 bilancini di precisione; una decina di raccoglitori contenenti circa 10 grammi di marijuana ciascuno; un’agenda con appunti in corso di approfondimento, probabilmente connessi all’attività di spaccio posta in essere dall’uomo.

Sequestro e arresto



Dopo aver sottoposto a sequestro tutto quanto reperito, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che il soggetto seppur tratto in arresto in flagranza di reato è persona sottoposta a indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.