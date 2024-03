Furti d'auto e ricettazione: due arresti. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trani con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di puglia” hanno arrestato due soggetti - già noti alle forze dell’ordine - per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione, riciclaggio e detenzione di apparecchiature atti ad intercettare, impedire o ad interrompere comunicazioni.

Le indagini

I due individui sono stati intercettati dai militari in un’area isolata delle campagne tra Andria e Corato che da tempo veniva tenuta sotto controllo.

I due sono rientrati in un casolare a bordo si un'auto, avevano scaldacollo sul volto e cappellini in testa. Quando militari hanno intimato loro di fermarsi i due hanno cercaro di scappare nelle campagne ma senza risultato: bloccati dai carabinieri hanno tentato di reagire dimenandosi con forza. Ora sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Auto e pezzi di ricambio nel casolare

All'interno del casolare nascosto nelle campagne i militari hanno trovato un’auto oggetto di furto con targhe rubate, 16 centraline di auto, 4 ricetrasmittenti, 1 disturbatore di frequenze e diversi arnesi da scasso. Il tutto veniva sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.