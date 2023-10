Sul treno senza biglietto, minaccia il controllore con un coltello: arrestato

È salito sul treno privo del biglietto e, dopo l'invito a scendere da parte della Security di Ferrovie dello Stato, ha minacciato il personale con un coltello da cucina. Agenti della Polizia Ferroviaria di Barletta hanno arrestato un trentunenne, cittadino algerino, nella stazione ferroviaria della Città della Disfida, ritenuto responsabile di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

Senza biglietto minaccia il controllore: arrestato

L'uomo si trovava su un treno regionale quando gli è stato chiesto di esibire il titolo di viaggio.

Ma non ce l'aveva e così, di fronte all'invito a scendere, è andato in escandescenza, iniziando a urlare frasi incomprensibili in lingua araba e a colpire gli arredi presenti sul binario e in stazione. Inoltre, in un impeto di ira, ha estratto improvvisamente dalla cintura un grosso coltello da ristorazione, continuando a inveire e scatenando il panico tra i viaggiatori presenti. I poliziotti di presidio della stazione ferroviaria sono accorsi, disarmando l'uomo e arrestandolo. Il coltello che brandiva, 31 centimetri complessivi di lunghezza, è stato sequestrato.

L'intervento degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, scongiurando conseguenze ben più gravi per le persone presenti nello scalo ferroviario. L'uomo è stato portato nel carcere di Trani